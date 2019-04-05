Bloomberg: «российское дело» поставило под угрозу секреты США

Почти двухлетнее расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года теперь может обернуться неприятными для США последствиями после решения суда, из-за которого могут быть раскрыты секретные разведданные, пишет агентство Bloomberg.

Речь идет об обвинениях минюста США, предъявленных 13 гражданам России и трем российским компаниям за вмешательство в выборы 2016 года. Как отмечает агентство, они занимают «центральное место» в расследовании Мюллера.

Реклама

Главный нюанс заключается в том, что федеральный судья должен решить, передаст ли минюст ключевые доказательства одной из обвиняемых российских компаний — «Конкорд менеджмент и консалтинг». Знакомство с ними в первую очередь позволит россиянам узнать, как правительство США раскрыло их деятельность, поясняет Bloomberg. Тем не менее, согласно американскому законодательству, прокуроры обязаны передавать свои доказательства обвиняемым.

Американская сторона в «российском деле» поставлена в сложное положение, поскольку российская компания для своей защиты наняла юристов из Вашингтона, продолжает агентство.

Американский адвокат Роберт Ли отметил, что именно связь между уголовным расследованием и проблемой с разведкой США делает «российское дело» необычным. Профессор права в Американском университете Дженнифер Даскал сомневается, что суд даст российской компании карт-бланш на изучение доказательств.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы США.