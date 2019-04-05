Обнародованы результаты анализов Порошенко

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Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ. Об этом сообщает УНИАН.

О том, что в крови президента не обнаружено следов наркотиков и алкоголя Ярый заявил во время брифинга на киевском стадионе «Олимпийский».

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На этот спортивный объект оппонент президента во втором туре Владимир Зеленский вызвал Порошенко для проведения дебатов. Токсикологические тесты были требованием Зеленского. Зеленский также сдал кровь, однако позже заявил, что результатов теста потребуется ждать несколько дней.

Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому после наркотических анализов.