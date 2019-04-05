Мэр Риги пойдет судиться из-за своей отставки

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Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков намерен обжаловать в суде свое отстранение от должности, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика местным СМИ.

По словам Ушакова, решение о его отставке является «абсолютно противоправным и непрофессиональным». Он также выразил мнение, что оно принято из соображений «мести» со стороны его политических оппонентов, которые проиграли выборы в рижскую думу.

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«Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все беззакония», — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что Ушаков отправлен в отставку по решению министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце.