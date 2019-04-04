Гриценко встретится с Зеленским после призывов не голосовать за Порошенко

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Экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что договорился о встрече с главным претендентом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщают «Украинские новости».

Подчеркивается, что до этого он призвал своих избирателей не голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко.

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Однако политик не стал отвечать на вопрос о том, будет ли поддерживать Зеленского.

«Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза в глаза», — уточнил Гриценко.

Ранее сообщалось, что Порошенко застали на месте сдачи анализов перед дебатами с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.