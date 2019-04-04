Мэр Евпатории арестован

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Киевский районный суд Симферополя арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится в зале суда.

Уточняется, что он будет оставаться под стражей до 31 мая.

«Избрать меру пресечения сроком на 1 месяц и 28 суток, до 31 мая», — объявил судья Денис Диденко.

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Ранее сообщалось, что против мэра Евпатории заведено второе дело.

В отношении Филонова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). В результате действий Филонова городу был причинен ущерб на 35 млн рублей. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.