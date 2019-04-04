Путину вручили орден за особые заслуги перед Анголой

Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручил президенту России Владимиру Путину орден Агостиньо Нето. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лоуренсу, орден является знаком особой благодарности России за поддержку ангольского народа.

Он добавил, что в течение многих лет российский народ поддерживал Анголу, пока она не получила статус самостоятельного государства.

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«И если кто-то и достоин этого ордена, безусловно, это президент России», — подчеркнул Лоуренсу.

Ранее сообщалось, что президент Анголы прилетел с официальным визитом в Россию.