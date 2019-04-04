NYT: отчет по «российскому делу» «страшнее» для Трампа, чем утверждает прокурор
Генеральный прокурор США Уильям Барр неадекватно представил отчет о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в правительстве и другие источники.
В частности, источники издания утверждают, что репутации президента США Дональда Трампа был бы нанесен больший ущерб, если бы Барр «адекватно» представил итоги расследования.
В газете добавили, что «свидетельством напряжения» между Баррмом и офисом специального прокурора Роберта Мюллера, который вел «российское дело», являются споры о том, кто должен представить отчет общественности.
Источник в правительстве также сказал изданию, что Барру следовало добавить больше результатов расследования команды Мюллера в письмо, кратко пересказывающее итоги расследования.
Ранее сообщалось, что демократы одобрили судебную повестку о публикации полного отчета по «российскому делу».