NYT: отчет по «российскому делу» «страшнее» для Трампа, чем утверждает прокурор

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Генеральный прокурор США Уильям Барр неадекватно представил отчет о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в правительстве и другие источники.

В частности, источники издания утверждают, что репутации президента США Дональда Трампа был бы нанесен больший ущерб, если бы Барр «адекватно» представил итоги расследования.

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В газете добавили, что «свидетельством напряжения» между Баррмом и офисом специального прокурора Роберта Мюллера, который вел «российское дело», являются споры о том, кто должен представить отчет общественности.

Источник в правительстве также сказал изданию, что Барру следовало добавить больше результатов расследования команды Мюллера в письмо, кратко пересказывающее итоги расследования.

Ранее сообщалось, что демократы одобрили судебную повестку о публикации полного отчета по «российскому делу».