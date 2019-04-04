Сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России

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Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар написал в своем фейсбуке в связи с сожжением в России 72 тонн эстонской кильки, что президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.

Сависаар отметил, что на сожжение санкционной кильки, которая была конфискована в Ивангороде, у российской стороны ушло три месяца.

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«Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций», — написал Сависаар.

Бывший глава Таллина добавил, что отмена обоюдных санкций могла бы стать темой переговоров Кальюлайд и Путина.

Ранее стало известно, что Кальюлайд впервые за восемь лет приедет в Россию. Визит намечен на 18 апреля.