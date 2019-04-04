ТВ Украины указало на незаконность стадионных дебатов Зеленского и Порошенко

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Национальный телевещатель Украины имеет техническую возможность провести дебаты президента страны Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский», однако такой формат диалога нельзя будет назвать дебатами. Об этом сообщает «Громадське».

На интернет-канале напомнили, что согласно положению украинского ЦИК от 2014 года предвыборными дебатами могут называться только дискуссии, которые проводят в студии национального телевещателя.

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«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором уберут эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты», — рассказали «Громадське» в пресс-службе телеканала UA «Суспильне».

Ранее Порошенко также провел интернет-опрос, в котором напомнил, что дебаты с Зеленским на стадионе являются «нарушением закона».