Порошенко ответил на ультиматум Зеленского опросом в телеграме

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Украинский лидер Петр Порошенко открыл в своем телеграм-канале опрос подписчиков, чтобы понять, как они относятся к предложению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе в Киеве. На принятие решения Зеленский отвел Порошенко сутки.

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Порошенко в ответ на данное заявление открыл в своем аккаунте в телеграме опрос, в котором напомнил подписчикам, что теледебаты между кандидатами проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 19.00 до 22.00. Он спросил, нарушил бы на его месте подписчик закон или нет, подчеркнув, что вопрос является «риторическим».

На момент написания новости большая часть подписчиков, более 80%, ответили, что не стали бы нарушать закон.