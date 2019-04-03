США решили противостоять распространению «влияния России»

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России в Западном полушарии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние по всему Западному полушарию.

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Он также добавил, что в настоящее время власти США пытаются «исправить» данную ситуацию.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон намерен использовать новые меры против Москвы, чтобы оградить Венесуэлу от России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России.