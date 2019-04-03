Стало известно, почему ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов
ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов из-за отсутствия данных с одного участка, передает РИА «Новости».
Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко.
По его словам, речь идет об одном участке в Киевской области, который не передал ЦИК данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
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Он также добавил, что комиссия указанного участка не может надлежащим образом оформить протокол.
Ранее сообщалось, что на Украине обработали 99,88% голосов.