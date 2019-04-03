Уволился британский министр из правительства Мэй

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Британский политик Крис Хитон-Харрис уволился из правительства британского премьера Терезы Мэй, потому что «не может поддерживать дальнейшее продление Brexit, передает Reuters.

Отмечается, что Хитон-Харрис сам подал решил уйти в отставку.

«Я просто не могу поддержать какое-либо дальнейшее расширение..., и это означает, что я не могу оставаться в правительстве», — заявил Хитон-Харрис.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit.