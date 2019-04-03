Лавров раскритиковал позицию США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция США по Венесуэле способствует вседозволенности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал Лавров.
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По его словам, подобная ситуация способствует вседозволенности.
Он также добавил, что это создает «искушение» у США проводить такие эксперименты в других странах.
Ранее сообщалось, что США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы.