Лавров раскритиковал позицию США по Венесуэле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция США по Венесуэле способствует вседозволенности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал Лавров.

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По его словам, подобная ситуация способствует вседозволенности.

Он также добавил, что это создает «искушение» у США проводить такие эксперименты в других странах.

Ранее сообщалось, что США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы.