Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева

В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Хеге Окре.

По словам адвоката, прокурор принял решение закрыть дело.

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До этого стало известно, что норвежская Полицейская служба безопасности (PST) завершила расследование в отношении Бочкарева и направила дело в прокуратуру.

Адвокат подчеркнула, что Бочкарев хочет возмещение компенсации от властей Норвегии.

Ранее МИД предупредил Норвегию о негативных последствиях ареста россиянина.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже. 18 октября суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.