В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

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Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия не исключает возможности введения военно-технических мер.

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Он добавил, что государство готово к любым поворотам в сфере военной безопасности в черноморском регионе.

До этого постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив. По ее словам, главы МИД стран НАТО планируют обсудить и принять «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море в Вашингтоне 3-4 апреля.

В Кремле негативно отнеслись к заявлению НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив.