За желание посетить Путина распекли президента Эстонии

Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.

Так, экс-посол Эстонии в России, бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд заявила, что для президента «недостойно посещать страну, с которой нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».

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Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии, член Партии реформ Марко Михкельсон заявил, что «визит возник на пустом месте».

Отмечается, что от Кальюлайд ждут объяснений на тему причин поездки в Россию.

Ранее в Кремле не исключили встречи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным.