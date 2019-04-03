Штаб Зеленского выдвинул ультиматум Порошенко

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Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинул требования действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал украинскую молодежь голосовать за него в следующем туре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, одно из основных требований команды Зеленского -— принятие закона, который запрещал бы обнародование доходов и расходов для общественных активистов, а также закона, который подразумевал бы введение открытых списков на парламентских выборах.

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Также команда потребовала, чтобы Порошенко отменил законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, штаб Зеленского настаивает на том, чтобы Порошенко поменял состав Национального агентства по предотвращению коррупции и уволил замглаву Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону.

Он обратился к избирателям младше 30 лет и заверил, что полностью разделяет взгляды молодежи и призвал объединяться, не теряя времени.