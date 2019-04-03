Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, самолет президента приземлился в московском аэропорту «Внуково--2» в 11.00 мск.

Лидера Казахстана встретили глава департамента протокола МИД Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

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Уточняется, что Токаев совершил свою первую зарубежную поездку в должности президента страны.

Ранее сообщалось, что Токаев пообещал беречь дружбу с Россией.