После коррупционного скандала власти Малайзии продают яхту за $126 млн

Власти Малайзии согласились продать яхту, которая фигурировала в крупном коррупционном скандале в государственном инвестиционном фонде 1MDB. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора страны.

Как отмечается, сумма сделки составит $126 млн.

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Агентство уточняет, что яхта входит в число активов, якобы приобретенных беглым финансистом Джхо Лау и его партнерами за деньги, взятыми из фонда.

Уточняется, что Дау, предположительно, заплатил за судно $260 млн. Интерьер яхты отделан позолотой и мрамором. На ней располагается спа-салон, сауна, бассейн, кинотеатр и вертолетная площадка.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Малайзии заподозрили в неуплате налогов на $367 млн.