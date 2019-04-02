Трамп объявил о готовности закрыть границу США и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты закроют границу с Мексикой в случае необходимости, сообщает Reuters.
При этом, подчеркнул Трамп, в последнее время мексиканские власти задержали «тысячи» людей, которые намеревались пересечь границу США и Мексики. Это, по его словам, «многое меняет».
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Трамп не уточнил, при каких обстоятельствах США закроют границу с Мексикой.
Ранее сообщалось, что Мексика отказалась сдерживать караваны идущих в США мигрантов.