Президент Казахстана оценил смену власти в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что смена власти в стране прошла легитимно и спокойно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По его словам, сила Казахстана в преемственности стратегического курса развития страны.
Он также добавил, что мировая пресса назвала это событие «политическим землетрясением».
Реклама
Токаев подчеркнул, что в мировой практике не так много примеров глава государства добровольно слагает свои полномочия.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев начал вести инстаграм.