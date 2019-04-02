Президент Казахстана оценил смену власти в стране

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что смена власти в стране прошла легитимно и спокойно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, сила Казахстана в преемственности стратегического курса развития страны.

Он также добавил, что мировая пресса назвала это событие «политическим землетрясением».

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Токаев подчеркнул, что в мировой практике не так много примеров глава государства добровольно слагает свои полномочия.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев начал вести инстаграм.