«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12129775/RIAN_5744092.HR-pic905-895x505-95542.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко «отбился от рук» Европы, потому что у него есть «заступники» в США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — считает Лавров.

Реклама

По его словам, представителям Европы «неловко» публично наседать на Порошенко.

Он также добавил, что «посредничество» ЕС в отношении Порошенко провалилось.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Порошенко после выборов.