«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко «отбился от рук» Европы, потому что у него есть «заступники» в США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — считает Лавров.
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По его словам, представителям Европы «неловко» публично наседать на Порошенко.
Он также добавил, что «посредничество» ЕС в отношении Порошенко провалилось.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Порошенко после выборов.