Что подарил глава МВД России Ким Чен Ыну
Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом передал подарок для главы страны Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Колокольцев подарил бронзовый бюст графа Виктора Павловича Кочубея, который вошел в историю как создатель Министерства внутренних дел.
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Ранее посольство объяснило визит Владимира Колокольцева в КНДР.
Колокольцев прибыл в северокорейскую столицу 1 апреля вместе со своим окружением.