Тимошенко рассказала об оставшемся у нее шансе

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Кандидат в президенты Украины и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказала о шансе, который остался у ее команды и сторонников. Об этом пишет «Украинская правда».

По ее словам, борьба за справедливую Украину еще не завершена, а потерянный шанс во время первого тура президентских выборов является только одной потерянной возможностью.

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«Мы делаем ставку, что на парламентских выборах мы все же сможем довести наше дело до логического завершения», — сказала Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.