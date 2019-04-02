В партии Меркель попросили Зеленского объяснить его взгляды

В Христианско- демократическом союзе в ФРГ попросили кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уточнить его позицию по ряду международных вопросов, говорится в заявлении партии.

В частности, кандидата попросили уточнить, за что он выступает и какая команда будет его поддерживать.

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Также Зеленского спросили, как именно он собирается лишить власти олигархов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель позвонила действующему президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур выборов.