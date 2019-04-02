Европейские наблюдатели указали на проблемы на выборах на Украине
Глава миссии наблюдателей ENEMO Златко Вуйович заявил, что на нынешних президентских выборах на Украине подсчет голосов идет хуже, чем на выборах президента в 2014 году, передает РИА «Новости».
Отмечается, что об этом Вуйович заявил в эфире программы «Свобода слова».
Реклама
«Мы видим хуже подсчет собственно в этом году, чем пять лет назад, я говорю о подсчете голосов», — сказал Вуйович.
Он подчеркнул, что сложности связаны с кадровыми перестановками на участковых и окружных комиссиях.
Ранее сообщалось, что комик Владимир Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов.