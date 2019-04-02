Европейские наблюдатели указали на проблемы на выборах на Украине

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Глава миссии наблюдателей ENEMO Златко Вуйович заявил, что на нынешних президентских выборах на Украине подсчет голосов идет хуже, чем на выборах президента в 2014 году, передает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом Вуйович заявил в эфире программы «Свобода слова».

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«Мы видим хуже подсчет собственно в этом году, чем пять лет назад, я говорю о подсчете голосов», — сказал Вуйович.

Он подчеркнул, что сложности связаны с кадровыми перестановками на участковых и окружных комиссиях.

Ранее сообщалось, что комик Владимир Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов.