«Жесткий Brexit становится неизбежным»: ЕП о выходе Британии из ЕС
Лидер фракции либералов в Европейском парламенте (ЕП) Ги Верхофстадт заявил, что у британских властей есть «последний шанс» договориться о выходе из Евросоюза (ЕС) со сделкой. Свое мнение он выразил в твиттере.
По словам Верхофстадт «жесткий Brexit» без сделки становится «почти неизбежным». Он добавил, что у Британии есть «последний шанс» преодолеть «тупик» по Brexit. Иначе, подчеркнул политик, Великобритания встретит «бездну».
Таким заявлением евродепутат отреагировал на сообщения о том, что британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit.