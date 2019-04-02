«Жесткий Brexit становится неизбежным»: ЕП о выходе Британии из ЕС

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Лидер фракции либералов в Европейском парламенте (ЕП) Ги Верхофстадт заявил, что у британских властей есть «последний шанс» договориться о выходе из Евросоюза (ЕС) со сделкой. Свое мнение он выразил в твиттере.

По словам Верхофстадт «жесткий Brexit» без сделки становится «почти неизбежным». Он добавил, что у Британии есть «последний шанс» преодолеть «тупик» по Brexit. Иначе, подчеркнул политик, Великобритания встретит «бездну».

Таким заявлением евродепутат отреагировал на сообщения о том, что британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit.