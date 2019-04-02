Еще одна женщина обвинила Байдена в харрасменте
43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.
По ее словам, данный инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств. Она подчеркнула, что такое поведение является неприемлемым и ситуация, произошедшая с ней, была «невероятно некомфортной».
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Лаппос заметила, что такое поведение демократов нельзя оправдывать тем, что нынешний президент США Дональд Трамп еще хуже.
Ранее журналист рассказал об «интимном контакте» с Байденом.