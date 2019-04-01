Улицу Киева назовут в честь умершего сенатора Маккейна

Президент Петр Порошенко пообещал переименовать одну из улиц Киева и назвать ее в честь сенатора США Джона Маккейна, сообщают «Украинские новости».

Об этом он сказал на встрече с вдовой сенатора Синди Маккейн.

«Петр Порошенко сообщил Синди Маккейн о том, что уже в ближайшее время одной из улиц Киева будет присвоено имя сенатора Джона Маккейна - большого друга и адвоката Украины», — говорится в сообщении.

Также Петр Порошенко обсудил с Синди Маккейн проходящие выборы.