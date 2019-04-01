«Зеленского убьют до второго тура»: прогноз об Украине вызвал оторопь

Лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского могут убить еще до второго туда, считает журналист Максим Шевченко.

«Зеленский уже стал политиком. Он не шоумен — за него проголосовало огромное число избирателей», — цитирует Шевченко сайт kp.ru.

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По словам журналиста, Зеленский — это кандидат мира, а не войны.

«Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится. Такой вариант возможен», — полагает Шевченко, объяснив такой сценарий тем, что в стране полно оружия, много отморозков, а целью подобного развития событий может быть сознательная дестабилизация ситуации.

Тогда, по прогнозу Шевченко, на Украине начнется гражданская война.

При этом журналист признает, что может быть и иначе: «Тимошенко может поддержать Зеленского. Тогда Зеленский станет президентом, а она — премьером. Это будет серьезный шаг».