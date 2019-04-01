В Кремле не собираются поздравлять вышедших во второй тур кандидатов на Украине

Кремль не будет поздравлять кандидатов в президенты Украины с выходом во 2-й тур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что кампания еще не завершилась и это было бы неверно.

«Победитель выборов пока не определен на Украине», — сказал Песков.

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Он также отметил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов, особенно, которые касаются темы двусторонних отношений.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.