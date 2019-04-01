Лидерство Порошенко «в тюрьмах и психбольницах» сочли символичным

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Украинский экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что на выборах действующий глава страны Петр Порошенко получил наибольшую поддержку в тюрьмах и психбольницах. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, Порошенко «уверенно лидирует в тюрьмах и психбольницах». Она утверждает, что первые результаты по голосованию приходят именно оттуда, а также из диспансеров и хосписов.

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«Символично. Жить по-новому — это и значит жить в криминальном дурдоме, — добавила Лукаш.

Она отметила, что в любом случае, «крах этого рейха неизбежен».

Ранее сообщалось, что Порошенко опережает Зеленского за рубежом.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.