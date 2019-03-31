Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Порошенко обратился к избирателям младше 30 лет и заверил, что полностью разделяет взгляды молодежи. Он призвал объединяться, не теряя времени.
Реклама
«Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — заявил Порошенко.
Также украинский лидер пообещал не дать ни единого шанса Зеленскому во втором туре голосования.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзитполам.