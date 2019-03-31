Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону

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Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Порошенко обратился к избирателям младше 30 лет и заверил, что полностью разделяет взгляды молодежи. Он призвал объединяться, не теряя времени.

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«Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — заявил Порошенко.

Также украинский лидер пообещал не дать ни единого шанса Зеленскому во втором туре голосования.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзитполам.

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