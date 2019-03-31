Бойко оценил первые результаты выборов на Украине

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Кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал первые экзитполы по результатам украинских выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он очень доволен результатом.

«<...>люди просто боятся говорить, что они голосовали за меня, и это понятно, потому что давление было огромным», — добавил Бойко.

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Он также подчеркнул, что в ходе избирательной кампании наблюдались многочисленные нарушения со стороны правящих сил.

Его сторонники ведут параллельный подсчет голосов, уточнил Бойко.

Как отмечается, Бойко занимает четвертное место, за него проголосовали 9,8%-10,3% избирателей.

Ранее сообщалось, что ездивший в Москву Бойко первым из кандидатов проголосовал на выборах на Украине.