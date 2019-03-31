США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/7894625/upload-AP_882205182153-pic905-895x505-25409.jpg">

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта. Об инциденте на заграничных избирательных участках сообщил заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий Немыря, пишет ТАСС.

Немыря заявил на брифинге, что «тревожные данные» поступают с заграничных избирательных округов.

Реклама

Речь идет о втягивании «некоторых руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища, попытки поставить на контроль или влиять на деятельность членов участковых избирательных комиссий», рассказал он. В частности, это избирательные участки во Франции, США и Испании и других странах.

По его словам, выявленные факты нарушения сотрудниками дипслужбы будут тщательно проверяться.

31 марта Украина выбирает президента. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.