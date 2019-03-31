Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске

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Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что журналисты из России могли следить за ходом выборов только за забором посольства. Российские СМИ снимали на улице, а также опрашивали граждан Украины.

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При этом, как отмечается, белорусские, украинские и иные зарубежные СМИ смогли беспрепятственно посетить избирательный участок.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о недопуске представителей российских СМИ на выборы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.