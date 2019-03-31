Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети

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В сети появились первые зашифрованные данные исследования по голосованию украинцев. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на украинского журналиста Игоря Гужва.

Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.

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Согласно его данным, на первом месте пока шоумен Владимир Зеленский. За него уже проголосовали 27-29% украинцев. На втором месте украинский лидер Петр Порошенко, за которого отдали голоса — 16-17%. Кроме того, за лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали 14-15,5%, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 14-14,5%. Пятерку лидеров замыкает кандидат Анатолий Гриценко с 6-6,5% голосов.

«Одновременно проводятся сразу несколько опросов, но они плюс минус совпадают. Разница 2-3 процента», — подписал Гужва.

Ранее сообщалось, что женщина родила прямо во время голосования за президента Украины.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.