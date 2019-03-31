О фирменном шашлыке Путина рассказал глава Тувы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин в Туве сам готовит фирменный шашлык, маринад которого держится в секрете. Кара-оол уточнил, что президент готовит из мяса, которое удалось самому добыть на охоте.

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«Президент любит жарить мясо... Все делает сам президент», — сказал Кара-оол.

По его словам, шашлык получается «шикарный».

Он также рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

В 2018 году в Туве Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова ходил по горам, пробовал лесные ягоды и катался на катере по водоему.