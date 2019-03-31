Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
На президентских выборах в Словакии одержала победу адвокат Зузана Чапутова. Об этом сообщает Lidovky.
Согласно данным Государственной избирательной комиссии, во втором туре голосования после обработки информации, полученной с 96,8% избирательных участков страны, 45-летняя Чапутова смогла получить 58,3% голосов.
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«Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей», — говорится в заявлении комиссии.
Уточняется, что Шефчович поздравил Чапутову с победой.
Ранее сообщалось, что Чапутовой удалось стать лидером голосования, несмотря на отсутствие политического опыта.