Яценюк встретился с вдовой Маккейна

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Экс-премьер Украины, лидер провластной партии «Народный фронт» Арсений Яценюк встретился с вдовой погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, вдова прибыла в Киев в составе делегации США для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

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«Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины сенатора Джона Маккейна», — заявил Яценюк.

Он поблагодарил госпожу Маккейн за поддержку украинского государства и подчеркнул, что она продолжает дело своего супруга, направленное на поддержку демократии в стране и вступления Украины в НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что Яценюк не стал баллотироваться в президенты Украины.