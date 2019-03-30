Вучич опять объяснил россиянам, почему Сербия не признает Крым российским
Сербский президент Александр Вучич во второй раз привел пример Косово, объясняя, почему Сербия не признает Крым территорией России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если бы Сербия признала Крым частью России, то ей бы «привели аналогию» с Косово.
«Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться», — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что такую позицию должен понимать «любой нормальный человек».
С таким же заявлением Вучич выступал в июне прошлого года.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итоги плебисцита не признают.