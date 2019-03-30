Вучич опять объяснил россиянам, почему Сербия не признает Крым российским

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Сербский президент Александр Вучич во второй раз привел пример Косово, объясняя, почему Сербия не признает Крым территорией России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если бы Сербия признала Крым частью России, то ей бы «привели аналогию» с Косово.

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«Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что такую позицию должен понимать «любой нормальный человек».

С таким же заявлением Вучич выступал в июне прошлого года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итоги плебисцита не признают.