Болтон рассказал, позвонит ли Трамп Путину

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что лидера страны Дональд Трамп не планирует звонить главе России Владимиру Путину, передает Reuters.

По словам Болтона, Трамп не собирался пока звонить Путину чтобы обсуждать вопрос о российских военных в Венесуэле.

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До этого Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные «варианты».

Ранее Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле.