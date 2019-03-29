Порошенко сравнили с Бандерой и вурдалаком

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал украинского лидера Петра Порошенко и назвал его «трехглавым монстром», Бандерой и вурдалаком. Об этом Журавко написал в фейсбуке.

Экс- депутат заявил, что на Украине было много деятелей, с которых хотелось бы брать пример, однако Порошенко не входит в их число.

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«Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!» – отметил Журавко.

По его мнению, президент Украины ориентируется на власти, из-за которых «страна и народ страдали». Он сравнил его с вурдалаком и Степаном Бандерой.

«Казалось бы, совместить в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось, пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности Петр Порошенко», — добавил Журавко.

Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Организация признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.