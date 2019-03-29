Порошенко призвал украинцев сказать Путину «нет»

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Глава Украины Петр Порошенко попросил всех украинцев сказать «нет» российскому президенту Владимиру Путину во время выборов лидера государства, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщает RT.

Порошенко призвал украинцев голосовать за «независимое государство» и «сказать нет Путину».

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До этого Порошенко заявил, что Путин его «единственный оппонент».

«Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, — это Путин», — заявил Порошенко.

Ранее стало известно, что будет делать Порошенко в случае проигрыша на выборах.