Сенатор заблокировал резолюцию о публикации доклада по «российскому делу»

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Американский сенатор Рэнд Пол заблокировал резолюцию, которые попытались принять другие члены сената, о необходимости полностью обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», сообщает MediaITE.

Уточняется, что ранее сенатор Эми Клобучар попыталась добиться «единогласного согласия» на публикацию доклада. Она заявила, что отчет Мюллера должен быть доступен общественности в полном объеме.

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Пол, в свою очередь, заявил, что обществу нужно представить не только сам доклад, но и связь между ним и членами администрации Обамы, включая Джона Бреннана, Джеймса Коми и Джеймса Клэппера.

Ранее сообщалось, что засекреченный финальный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по делу о вменяемом России вмешательству в американские президентские выборы 2016 года составляет более 300 страниц.