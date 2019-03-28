Как Манафорт и Янукович отмывали деньги, рассказал SVT

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Раскрыта возможная схема того, как экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший руководитель предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank. Об этом заявил шведский телеканал SVT, данные которого передает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции»).

По данным телеканала, Януковичу дали взятку в размере более $4 млн, которая была зарегистрирована как авторское вознаграждение за якобы написанную им книгу.

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Уточняется, что эти деньги прошли через ряд компаний, в том числе через фирму, перечислившую более $25 млн на счет организации, фигурировавшей в деле Пола Манафорта.

Помимо этого, в 2012 году еще одна компания перевела почти $1 млн на счет Манафорта на Кипре, который политик скрыл от властей США.

Ранее Манафорта уже обвиняли в отмывании денег, полученных за работу на Януковича.