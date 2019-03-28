Гуайдо запретили быть госслужащим в течение 15 лет

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Венесуэльское правительство запретило оппозиционному лидеру Хуану Гайдо занимать должность на госслужбе в течение 15 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, власти сослались на предполагаемые нарушения в финансовых отчетах Гуайдо.

Подчеркивается, что политик до этого заявлял о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет предпринимать новые попытки противостоять оппозиционному движению.

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Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил дату свержения Мадуро.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.