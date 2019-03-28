«Бронежилет заправил в трусы»: пользователи высмеяли Порошенко в церкви

Украинский журналист Александр Дубинский разместил на своей странице в фейсбуке фото президента страны Петра Порошенко, которое спровоцировало активное обсуждение в комментариях.

На фотографии Порошенко находится в церкви. При этом из-за кроя пиджака создается впечатление, что у главы государства что-то находится под одеждой.

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«Бронежелет заправил в трусы», — написал Сергей Константинов.

По мнению Людмилы Гапоненко, президент «вынашивает томос». Другие пользователи предположили, что под одеждой у лидера может находиться икона или фляжка с алкоголем.

Ранее шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.