Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети «Вконтакте» якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Данный видеоролик опубликован в сообществе «Русская весна», которое позиционирует себя как источник «оперативной информации о событиях на Украине, в Сирии и России».
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В видеоролике запечатлен некий темноволосый юноша, которого друзья вытаскивают из-под стола. После этого показано, как его рвет в туалете. Во второй половине ролика женский голос дает оценку произошедшим событиям, при этом другие звуки из ролика пропадают.
В конце прошлого года СМИ опубликовали видео с выступлением якобы пьяного Порошенко.