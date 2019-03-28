Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12213931/RIAN_5792562.HR-pic905-895x505-45455.jpg">

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети «Вконтакте» якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.

Данный видеоролик опубликован в сообществе «Русская весна», которое позиционирует себя как источник «оперативной информации о событиях на Украине, в Сирии и России».

Реклама

В видеоролике запечатлен некий темноволосый юноша, которого друзья вытаскивают из-под стола. После этого показано, как его рвет в туалете. Во второй половине ролика женский голос дает оценку произошедшим событиям, при этом другие звуки из ролика пропадают.

В конце прошлого года СМИ опубликовали видео с выступлением якобы пьяного Порошенко.